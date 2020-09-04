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四年婚姻突告終 ﻿35歲黃靜茵﻿﻿驚爆離婚﻿

2020-09-04 列印
■黃靜茵已向法院提交離婚文件。
■黃靜茵與李姓老公育有一子。
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　　現年35歲的韓星黃靜茵昨日突然傳出與職業高爾夫球手兼商人婚變，她已向當地法院提交辦理離婚文件，結束四年婚姻。圖：網上圖片

　　黃靜茵參演的新劇《他就是那傢伙》早前因有配角確診新冠肺炎而要停拍，並要延遲播出。

　　昨日突然爆出她與結婚4年的老公離婚！據韓媒報道指，黃靜茵在本月2日已向水原地方法院提交離婚調停申請書。其所屬事務所其後透露，黃靜茵已提交有關文件，希望圓滿達成離婚協議，並指離婚屬她的私事，不會公開詳情。

　　黃靜茵是在2016年下嫁李姓商人及職業高爾夫球手，兩人在17年8月誕下一子，暫未知誰人獲得兒子的撫養權。

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