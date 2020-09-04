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蒂達領終身成就獎

2020-09-04 列印
■蒂達捧獎實至名歸。
■蒂達拿着「金面罩」搶鏡。
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　　第77屆威尼斯電影節昨日揭幕，亦是新冠疫情爆發以來，首個國際實體電影節。蒂達史雲頓在開幕日領取大會頒發的終身成就獎，她進場時未戴口罩，但手執「金面罩」，頓成傳媒焦點。

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