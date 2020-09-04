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公開性史唔等於隨便 ﻿林鈺洧﻿﻿有性潔癖拒一夜情﻿

2020-09-04 列印
■Denice稱一日未獲男伴承認女友身份也不會發生關係。
■初入行不敢多講話的Denice直言大膽做自己後反而殺出血路。
■Denice於ViuTV節目《對號入座》自揭性史，成為網民熱話！
■Denice興奮大讚「天蠍男」牀技了得，所以需要好大體力。
■雖然Denice不時拍性感照，但私下絕非隨便的女仔。
■Denice指爸爸林俊賢好Free、好Open，亦支持她大方說話。
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　　擁43吋長腿的林俊賢女兒林鈺洧（Denice）近日於ViuTV節目《對號入座》大談性史，獲網民封為「新一代性女」，但同時也被轟太奔放！Denice表示無奈：「我只係分享自身經驗，唔係我好鍾意、好沉迷呢樣嘢囉！」又澄清拍拖與性經驗不多，在性方面都有「潔癖」，故絕不接受One Night Stand，至於擇偶是否看重Sex Skills？節目中甚「回味」舊愛驚人牀技的她說：「佢犀利啫，唔等於我Enjoy。」

撰文：黎寶倫　攝影：譚壹致　場地：城寨風味　鳴謝：[email protected]巧鬆啲

　　現年25歲的林鈺洧早前在《對》語出驚人，自爆曾與「天蠍男」牀戰玩到翻天覆地流晒汗，不過見她講到眉飛色舞，有網民就抨擊她不知廉恥。事實上，在英國長大的Denice卻很傳統保守，她自言不是隨便的女仔，「其實我拍拖同性經驗都算少，交往過5個男朋友，我唔會約交友App啲人出嚟，拍咗拖先會有嗰樣嘢發生，試過最快都兩個月先做。（一夜情呢？）唔得！我覺得好污糟。雖然我接受能力好高，但Sex方面一定要好乾淨。（即唔接受另一半偷食？）係！」

　　面對批評，非常健談的Denice則堅持繼續講，更獲父親支持，「佢覺得冇乜嘢，叫我繼續大方去講。」談到林俊賢在內地開設製作公司，問會否叫爸爸開戲捧自己？15歲才於fb跟父親相認的她說：「我哋關係好奇妙，好耐唔見靠Wechat溝通，如果佢開戲，我都會好似其他演員去Cast，唔會就咁畀我，我都Appreciate嘅，因為我勝任唔到份工作，都會覺得對佢唔住。（羨慕其他星二代有父母指導？）對我嚟講呢個稱號有啲得意，因為爸爸冇陪我大，忽然被冠上呢個稱號，好似又要顧埋佢聲譽。其實佢教唔教我唔緊要，我覺得自己去闖、去發掘行邊條路，總好過佢畀條路我。」

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