為《頭條娛樂》開Live勁受歡迎 ﻿鄧建明雷有輝﻿﻿最想Beyond合體﻿

太極樂隊主音雷有輝(Patrick)入行40年，創作同演繹過好多經典好歌。上周五晚他跟隊友Joey Tang（鄧建明）一齊喺《頭條娛樂》Facebook專頁開Live，兩人大唱膾炙人口嘅經典好歌《紅色跑車》及《留住我吧》等，截至周三下午瀏覽人次超越5萬6，勁受網民歡迎，兩人唱足個半鐘，開心到唔捨得走，大呼過癮，承諾陸續有好嘢送畀《頭條娛樂》讀者。



採訪：方騫平 攝影：李維隆 場地：奇納百川@海港城LCX35號舖



因為受新冠肺炎第三波影響，《PAT Music Over Rainbow 雷有輝音樂會》被迫延期至2020年10月10至11日舉行，當晚開Live視作Show前熱身，雷有輝形容狀態大勇，早已裝備好自己，眼見fans相當期待，只想盡快啟動。好有義氣嘅Joey早已mark定期畀Patrick做Band leader，齊齊拍住上。



提到太極將於今年12月舉行大型個唱慶祝成軍35周年，觀眾可以喺西九草地睇住日落，飲番兩杯聽他們唱歌，氣氛一定好正。對於黃家強以「道不同不相為謀」為由，拒絕同黃貫中(阿Paul)再組Beyond，太極跟Beyond同期出道，問到會否覺得好可惜？Joey唔敢相信係事實，只說：「我會繼續抱住一個希望，寧願呢個只係劇本，只係扮住嬲先，遲啲會大團圓結局！」看透世情嘅Pat哥反而贈句「世事無絕對！」並解釋：「今日話一定唔會做嘅嘢，未必會係咁，世事會變，地球係圓嘅！大家夠冇諗過有o依家嘅疫情啦！細個夠話一定唔會戒煙，點知我同Joey唔係叫戒煙，係食到反胃，所以可以話唔食就唔食，o依家太極係無煙樂隊，只係圍埋打邊爐先出煙！」兩人跟Beyond識於微時，異口同聲話好想睇Beyond三子合體，笑言到時去搲撈做吓和音、嘉賓都好。



