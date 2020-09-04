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豐滿KOL吸小豬畀Like

2020-09-04 列印
■苗苗的外號是「肝連妹」。
■苗苗愛分享與好姊妹的性感照。
■苗苗亦有「台版三上悠亞」封號。
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　　羅志祥（小豬）被踢爆愛偷食兼「多人運動」賤男真面目後，形象盡毀，他近期頻在社交網現身，似為復出幕前試水溫，前晚分享練舞短片外，亦被發現關注上圍豐滿的KOL兼索模「肝連妹」周苗苗，更在她的性感相按Like，網友紛指羅志祥的口味，可說是「始終如一」！圖：網上圖片

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