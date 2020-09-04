張雨綺前日在社交網留言「眼光不好」，其工作室則發聲明指張雨綺已按照獲提供的商品價格及方案完成直播工作，但具體補貼分配詳情，涉事的直播平台和網紅「在直播活動前後均未告知我方」。
捲內地直播賣貨是非 張雨綺否認「走數」
張雨綺前日在社交網留言「眼光不好」，其工作室則發聲明指張雨綺已按照獲提供的商品價格及方案完成直播工作，但具體補貼分配詳情，涉事的直播平台和網紅「在直播活動前後均未告知我方」。
首批普檢12.8萬採樣 篩出兩隱形患者
普及社區檢測計劃完成首批共十二萬八千個市民的採樣化驗，找出六宗陽性個案，其中四人為新冠肺炎的康復者，由於各人體內有抗體，未必有傳染性，毋須再入院，另外兩人沒有病徵，被列為隱性患者，由於可能傳染他人，即...
2020-09-04
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抗戰勝利75周年 習近平等出席紀念儀式
在七十五年前的九月三日，是抗日戰爭完結的日子，昨日中共總書記、國家主席習近平，以及李克強、栗戰書、汪洋等領導，一同出席紀念抗日戰爭暨二戰勝利七十五周年活動。出席者先一同默哀，然後領導率領眾人獻花。新華社報道，習近平強調，在抗日戰爭中孕育出的抗戰精神，是中國人民珍貴的精神財富，將永遠激勵克服一切艱難險阻、為實現民族復興奮鬥。據報，紀念儀式昨早十時，於北京中國人民抗日戰爭紀念館舉行。儀式先奏唱國歌，領導、抗戰烈士的親屬、解放軍海陸空三軍代表、北京各界代表亦有出席，眾人一同默哀，然後再奏起獻花歌。
2020-09-04
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德實驗室證納瓦爾尼中神經毒劑 默克爾形容事件是企圖謀殺
俄羅斯反對黨領袖納瓦爾尼疑中毒昏迷至今兩周，德國軍方實驗室周三公佈毒理化驗結果，指「有明確的證據證明」他是中了俄製軍用級「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑的毒素。德國總理默克爾形容是一宗企圖謀殺...
2020-09-04
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屋苑錄用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家議價承接個案，美聯聯席區域經理黃森傑表示，馬鞍山聽濤雅苑3座中層G室，面積788方呎，三房連套房及儲物房間隔，望海景，原叫價1100萬，議價後以955萬易手，呎價12...
2020-09-04
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蘋果特拉斯捱沽 納指暴跌半成 科技股災 杜指一度瀉千點
美股周四受科技股拖累大跌，杜指早段曾急挫808點或2.78%，報28292點；標普指數跌127點或3.57%，報3453點；納指就跌622點或5.17%，報11433點。 杜瓊斯工業平均指數今...
2020-09-04
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新魔雲迪碧克發號令 荷蘭好「波」
荷蘭今晚歐洲國家聯賽A1組主場對波蘭，集各方有利條件於一身。他們已連續六場各賽事不敗，近七次對波蘭又收錄四勝三和。再者，橙軍前鋒盧克迪莊亦腳風大順，中場雲迪碧克亦正式加盟曼聯，今仗勢把握機會在魔迷面前顯身價。再者客軍隊長兼首席射手羅拔利雲度夫斯基因為休息沒有入選，橙軍今場大勝可期，一於捧讓球主客和讓一球「主勝」。 （有線602、603、662台周六凌晨2:45直播） 自去年九月在歐洲國家盃外圍賽作客4:2擊敗德國後，荷蘭未嘗敗績，近六場各賽事收錄五勝一和，包括上仗歐國外主場5:0大勝愛沙尼亞。再者他們在對賽往績上亦佔盡優勢，雙方不同戰線近七次碰頭，橙軍取得四勝三和；...
2020-09-04
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Home閒時光 外賣下午茶
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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親向蘇太道歉 爆細So有多個性伴侶 白滑靚媽Macy：佢同節目參賽者有發生過
前商台DJ蘇耀宗（細So）近日驚爆背妻偷食白滑KOL「阿B」，二人暗交兩年半至今年6月才斬纜！事件引發全城齊估誰是「阿B」，結果前晚終於揭盅，女主角是現年35歲的「靚媽KOL」練美施（Macy）。Ma...
2020-09-04
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社論——網上開學拉大「電子鴻溝」
莘莘學子開學了，自從爆發疫情以來，學習不似從前，為防止校園爆疫，中小學全面推行網上授課，維持教學需要，但負面效應陸續出現，先不論與面授課堂的分別，一眾基層學生正面對「電子鴻溝」問題，不但影響學習，甚至因此而產生自卑心理。教育界和社工界要適時介入，伸出援手。 所謂「電子鴻溝」，是指學童在家上網課，必須有電腦或iPad，對基層家庭來說，未必負擔得起，結果部份學生要用手機上網課，經常斷線，也因手機熒幕太細，難以看清教材，影響學習進度。還有部份基層家庭未必有WiFi，即使有，若家中有多於一名子女上網，便不敷應用，他們容易受制於資源，構成學習障礙，並非好事，也不公平。 社區組織協會早...
2020-09-04
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馬場浮世繪——苗廄前日舉行拜神儀式
苗禮德馬房於前日舉行馬房拜神儀式，由於現階段馬主不能進入馬房範圍，所以只有練馬師苗禮德及馬房員工參加，每兩人一組逐一上香，祈求馬房人馬平安，成績理想。 馬場浮世繪
2020-09-04
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