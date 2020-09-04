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捲內地直播賣貨是非 張雨綺否認「走數」

2020-09-04 列印
■張雨綺強調會以法律途徑追究不實指控。資料圖片
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　　張雨綺日前與內地網紅合作在網上直播活動中售賣手機，被指豪語「有300億元補貼手機差價」，事後卻被網紅指「走數」，該網紅要自掏腰包支付1200萬元人民幣。

　　張雨綺前日在社交網留言「眼光不好」，其工作室則發聲明指張雨綺已按照獲提供的商品價格及方案完成直播工作，但具體補貼分配詳情，涉事的直播平台和網紅「在直播活動前後均未告知我方」。

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