親向蘇太道歉 爆細So有多個性伴侶 白滑靚媽Macy：佢同節目參賽者有發生過

前商台DJ蘇耀宗（細So）近日驚爆背妻偷食白滑KOL「阿B」，二人暗交兩年半至今年6月才斬纜！事件引發全城齊估誰是「阿B」，結果前晚終於揭盅，女主角是現年35歲的「靚媽KOL」練美施（Macy）。Macy接受本報獨家訪問時大爆「花心So」跟她一起前曾偷嗒自己主持的節目中一位參賽者，並謂：「其實再早之前都聽過其他，以為佢會為我改。」記者翻查資料，細So曾於16年夥拍陳詠謙為ViuTV歌唱比賽《ShowTime我主場》任主持，當中一眾熱愛唱歌的歌手及素人比併歌藝，現年31歲，眼大大、擁一雙白滑巨乳的張紫語（Jelly）最大嫌疑，事關她跟Macy撞晒樣及胸，完全是「細So口味」！未知是否擔心受牽連？坐擁1.1萬Followers的Jelly已將IG轉成Private，連fb都剷埋，認真此地無銀！採訪：杜淑霞、黎寶倫



與中醫老公育有一對子女的練美施，多番強調與細So一起前已跟丈夫感情有變，夫婦倆一直「協調」中，丈夫也一早知道二人的不倫關係，還提醒Macy：「唔好太相信對方，呢一切都唔係真心。」未料，這段孽緣還是於2017年底展開。談到正式拍拖前的幾個月，獲細So狂Like又Follow社交平台，當時Macy亦有向朋友笑稱「覺得好奇怪」，而身邊認識細So的朋友亦提醒過她，有關對方的「花心往績」。



周圍食



跟細So親熱後染上HPV病毒的Macy，隨即爆料指對方偷食有前科：「只可以話當我發現HPV，佢坦白承認同我一齊之前同自己主持嘅節目一個參賽者有發生過（性行為），但同一時間其實我都喺另一啲人口中聽到同一件事，其實再早之前都已經聽過其他，不過佢坦白咗，覺得佢係想認真交往。（明知花心又有老婆仲開始？）因為覺得佢係認真，佢坦白承認，覺得佢會為自己改。」



感內疚



對於被外界評批有家室仍出軌，Macy也自認有錯，雖說當初只想有個人陪、簡簡單單相處便足夠，亦未要求細So作任何承諾，但她又坦承想像過離婚跟對方一起，後來覺得只會成為下一個「她」，才不想細So「負呢個責任」。問可後悔跟他開始這段關係？Macy不諱言：「我無後悔一切犧牲同付出，因為真心，真心希望我會係佢口中講嘅『佢唯一嘅快樂』，就算後來知道好多都只係o氹我嘅說話，但愛一個人，就係要相信佢。（影響兩個家庭都無悔？）唔係無錯，我家庭方面一路都處理緊，佢無介入。」至於想跟蘇太阿Wing說甚麼？她說：「對不起，最後事情發展去到呢一刻當然會覺得內疚，感到抱歉。」