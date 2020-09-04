與中醫老公育有一對子女的練美施，多番強調與細So一起前已跟丈夫感情有變，夫婦倆一直「協調」中，丈夫也一早知道二人的不倫關係，還提醒Macy：「唔好太相信對方，呢一切都唔係真心。」未料，這段孽緣還是於2017年底展開。談到正式拍拖前的幾個月，獲細So狂Like又Follow社交平台，當時Macy亦有向朋友笑稱「覺得好奇怪」，而身邊認識細So的朋友亦提醒過她，有關對方的「花心往績」。
周圍食
跟細So親熱後染上HPV病毒的Macy，隨即爆料指對方偷食有前科：「只可以話當我發現HPV，佢坦白承認同我一齊之前同自己主持嘅節目一個參賽者有發生過（性行為），但同一時間其實我都喺另一啲人口中聽到同一件事，其實再早之前都已經聽過其他，不過佢坦白咗，覺得佢係想認真交往。（明知花心又有老婆仲開始？）因為覺得佢係認真，佢坦白承認，覺得佢會為自己改。」
感內疚
對於被外界評批有家室仍出軌，Macy也自認有錯，雖說當初只想有個人陪、簡簡單單相處便足夠，亦未要求細So作任何承諾，但她又坦承想像過離婚跟對方一起，後來覺得只會成為下一個「她」，才不想細So「負呢個責任」。問可後悔跟他開始這段關係？Macy不諱言：「我無後悔一切犧牲同付出，因為真心，真心希望我會係佢口中講嘅『佢唯一嘅快樂』，就算後來知道好多都只係o氹我嘅說話，但愛一個人，就係要相信佢。（影響兩個家庭都無悔？）唔係無錯，我家庭方面一路都處理緊，佢無介入。」至於想跟蘇太阿Wing說甚麼？她說：「對不起，最後事情發展去到呢一刻當然會覺得內疚，感到抱歉。」