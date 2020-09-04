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最大嫌疑人

2020-09-04 列印
■ViuTV節目《ShowTime我主場》於2016年播出。
■Jelly是《ShowTime我主場》其中一位參賽者。
■Jelly網上平台照片
■Jelly網上平台照片
老婆原諒 ■細So與太太陳穎楠（阿Wing）結婚9年育有兩子，偷食事件後阿Wing選擇原諒老公，表示願意陪他走下去。
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  翻查資料，在2017年12月跟Macy正式交往前，細So曾於2016年夥拍陳詠謙為ViuTV歌唱比賽《ShowTime我主場》擔任主持。節目中，除了吳日言、陳慧敏、KellyJackie等歌手參與外，還有一眾熱愛唱歌的素人齊齊比併歌藝，當中現年31歲的張紫語（Jelly）最大嫌疑，事關無論樣貌及身材都與Macy撞晒樣，明顯係細So的Style！
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