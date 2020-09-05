多得師父林家棟做推手 ﻿雷深如新歌﻿﻿展露狂野一面﻿

雷深如（J.Arie）轉型獨立歌手後，最近推出首支單曲《雙面哈菲》，雖然她早在年頭已完成製作，可惜遇着新冠肺炎令計劃一波三折，但同時亦令她學懂不少。講到新歌，J.Arie形容是出道以來最貼近自己作品，更自爆多得師父林家棟做幕後推手，令她可以好似歌名的「哈菲」一樣，夠膽展露狂野另一面。採訪：杜淑霞 髮型：Bowie Lo 化妝：Jessica Chan



服裝：D-mop 場地：Pier 1929 @ Wan Chai Ferry Pier



J.Arie早在3月已計劃好推出《雙面哈菲》，但遇上疫情被迫延遲推出，「點知準備好出街，又撞正幫我宣傳嘅佳哥確診咗新冠肺炎，但派台嘅時間安排好改唔到，唯有硬住頭皮親自安排訪問嗰啲宣傳工作，雖然一波三折咁多困難，但係可以當上咗寶貴一課，o依家自己都學識咗安排訪問啦！」



MV親自構思



其實認識J.Arie都知她性格開朗活潑，甚至有狂嘢一面，絕非入行時的文青感覺，她形容這歌是入行8年來最貼近性格作品。至於用上《蝙蝠俠》內的「哈菲」（Harvey Dent）做主題，只因跟她一樣都是雙面人，「要多謝師父林家棟，我每次出新歌都畀佢聽，佢都話嗰個唔係我嚟，鼓勵我做番自己，於是我舊年決定將自己咁多年嚟嘅真實感覺寫晒出嚟，我作好咗呢首歌後，就畀填詞人林寶睇呢本日記，結果佢用咗Harvey Dent做主題，因為佢覺得同我好似一樣有兩面。其實我咁多年嚟面對外面嘅人，會習慣攞好嘅一面畀人睇，自己有時都好討厭呢個自己。」今次她連MV也親自構思，「裏面好多自毀嘅畫面，其實幾瘋狂，但好配合首歌，都預咗好多平台會禁播，但唔想改動去遷就，寧願剪多個潔淨版。」



