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「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣確診停工

2020-09-05 列印
■在新片扮演蝙蝠俠的羅拔，將要被隔離兩周。資料圖片
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　　現年34歲的羅拔柏迪臣擔演新版《蝙蝠俠》在英國復拍3日後，因羅拔感染新冠肺炎要再度停工！

　　據悉，羅拔確診後將被隔離兩周，劇組其他人員再度「解散」，令拍攝日程再度大受阻礙，該片原定明年6月上映，早前已因應疫情延期4個月上畫，主角羅拔染疫，勢要再度押後映期。

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