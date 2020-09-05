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向佐憑《我的拳王男友》榮膺影帝

2020-09-05 列印
■向佐與杜琪峯合作愉快。
■向佐為了演好《我》片，進行6年專業訓練！
■向佐落力演出《我》片，揚威國際！
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　　向華強兒子向佐憑杜琪峯執導的《我的拳王男友》，勇奪加拿大奇幻電影節最佳男主角殊榮！

　　《我的拳王男友》講述一對年輕男女追夢的勵志愛情故事，男主角向佐在片中飾演落魄拳王「魯虎」，為了演好這個角色，向佐特別進行了長達連續6年的專業訓練，這次向佐為角色辛苦付出，而奪得國際電影節影帝殊榮，揚威國際，努力終於獲得回報！

　　向佐的太太郭碧婷早前被爆已懷孕，向佐在微博透露為了迎接小朋友的到來，也是為了完成自己的夢想，因此想要孕育一個品牌，讓自己能夠和孩子一起出生、一起成長！
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