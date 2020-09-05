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楊受成成龍華仔悼陳木勝

2020-09-05 列印
■陳木勝。資料圖片
■劉德華
■古天樂
■楊受成與成龍出席陳木勝的追思會。
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　　著名港片導演陳木勝早前因鼻咽癌離世，享年58歲，家人昨晚於沙田聖本篤堂為他舉行追思會及追思彌撒，眾多圈中摯友出席，包括：英皇集團主席楊受成、成龍、劉德華、古天樂、杜琪峯、甄子丹夫婦和林小明等。眾人於約8時起陸續離開，曾與陳木勝合作《新警察故事》等作品的成龍神情哀傷。

　　杜琪峯受訪時稱追思會氣氛很好，大家一起懷念陳木勝，問到是否不捨愛徒，杜琪峯不禁眼濕濕，讚揚陳木勝尊師重道，幾乎每年都向他拜年，對電影有熱誠有專業道德，獲很多老闆讚賞，值得下一代學習。
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