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77歲陳惠敏 排期娶50年老伴

2020-09-05 列印
■陳惠敏早前為女兒慶祝生日。
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　　現年77歲的資深武打演員陳惠敏，日前入紙排期結婚，未婚妻為已陪伴他50年及育有三名子女的吳國英。早前有指陳惠敏身體抱恙，其女Didi上月曾在社交網分享爸媽為她慶祝生日的合照，並指爸爸身體狀況有好轉。
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