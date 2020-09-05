77歲陳惠敏 排期娶50年老伴

最近又有兩位荷里活明星中招確診，一個是大隻佬「The Rock」，狄維莊遜，一個是「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣，銀幕上英明神武的英雄，現實中還是敵不過看都看不見的病毒。人貌似強大，其實特別脆弱。 今時今日，某人中了新冠肺炎，都是簡單的用「確診」二字，只要一說「確診」，大家都知道是怎麼回事。 這樣一來也就好像變得全世界只有「新冠肺炎」這一種病了，除此之外，人類已無其他可「確診」的疾病。 這其實也是一種毛病，那就是「疏忽病」。 從疫情發生以來，全世界的焦點都集中在這新冠肺炎上，萬病以此為大，除此之外都是小事。但事實又不是這樣。除了新冠肺炎，還有更多折磨人的奇難雜症，除了每天公佈的新冠肺...

2020-09-05