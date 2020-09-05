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王曼喜宣佈 與女友婚訊

2020-09-05 列印
■王曼喜和Elaine晒婚戒。
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　　王敏德與馬詩慧的長女王曼喜（Kayla）早已公開性向，去年底與女攝影師Elaine Chen拍拖，兩人昨分享晒婚戒及錫錫相片，留言暗示婚訊，馬詩慧其後證實兩人已訂婚，並支持女兒的決定。
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