讚鄭嘉穎做老竇後開心咗 ﻿王馨平23歲﻿﻿賺第一個一百萬﻿

寶麗金唱片公司為慶祝踏入50周年，推出全新編曲串燒「雙響炮」，昔日「寶記五小花」之一嘅王馨平(Linda)，除咗有份演繹《Stars on Polygram 50》串燒舞曲外，仲會翻唱已故鄧麗君金曲《忘記他》，另跟陳慧嫻、露雲娜及湯寶如合唱《失戀》及《紅日》。Linda笑言當年23歲打第一份工就係做歌手，入行年多經已賺到過百萬，20歲出頭已賺到第一桶金。採訪：方騫平







因為加入寶麗金令到初出茅蘆嘅王馨平名成利就，眼見娘家50周年，Linda當然要助慶：「『寶記』係我第一間加入嘅公司，由新人階段開始，係一個重要經歷。嗰時樂壇好輝煌，每日跑成十幾個通告，一年出兩張廣東唱片加一張國語大碟，唔係宣傳就係錄音，仲要去埋台灣，但忙得好開心。」當年Linda懵盛盛，乜都唔識，最難忘係公司代支咗幾十萬租保母車、化妝及髮型錢，從第一份糧扣除代支時先識得心痛：「作為新人慣咗有車出入，就算出街都照call車，因為唔使畀現金，我唔知嘛，直至收到帳單先知，吓！扣咗幾十萬！原來要咁多錢㗎？」



同甄妮冇深仇大恨



雖然94年第一份糧扣咗幾十萬，但《別問我是誰》分紅有200萬，仲未計廣告及電影收入陸續有來，幾十萬濕濕碎啦。Linda笑言「當日攞住張支票好開心，好自豪。至於最唔開心因為誤解，同經理人甄妮喺台灣打咗幾年官司，最後不了了之。多年後有次街上撞到甄妮大家傾返偈，畢竟佢介紹我入寶麗金，我又係後輩，就算斟茶認錯都冇蝕底，我哋之間冇深仇大恨。」提到寶麗金慶祝活動，Linda坦言唔介意同舊愛鄭嘉穎同台合唱：「我唔抗拒，私下係朋友，o依家佢有老婆有仔，有緣份咪同台囉。其實同舊公司人成日約食飯，佢結婚生仔後成個人開心咗，尤其對住陌生人，冇以前咁古肅。」



