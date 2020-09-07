首度在節目中打麻將 木村拓哉「甩牌」手勢純熟

早前剛拍完劇集《BG~身邊警護人2》的木村拓哉，一直有為網上電視台「GYAO！」拍攝名為《木村先~生！》的節目，挑戰不同的事情，該節目已經播出了110集，木村曾試過做髮型師，到Cheap爆平民食店用餐等。至於昨日播出的一集，木村挑戰在節目中打麻將！木村在節目中表示，他從未試過在鏡頭前打麻將，今次是首次，但看他的手勢似乎相當純熟，「甩牌」的動作有如「雀聖」一樣，亦幸運地食了一鋪自摸。



另外，木村在TOKYO FM電台的節目中，講述在疫情下完成《BG2》，他表示片場不停消毒，拍攝前戴着口罩及面罩、探熱等，這可能也是演藝圈的一種新常態，所以今次拍攝《BG2》的經驗，可以作為其他作品的一種參考。



