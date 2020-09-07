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43歲金喜善扮大學生被讚凍齡

2020-09-07 列印
■43歲的金喜善在新劇扮大學生，獲觀眾大讚Keep得好。
■周元退伍後首部劇集，就大晒健碩腹肌。
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　　韓國女星金喜善與男星周元合演的新韓劇《Alice》，前晚播出第四集，該劇首集收視雖未算突出，上下兩部份獲4.1%及6.1%收視，但其後幾集不停上升，到前晚已達到8.7%及10.6%，創下首播以來新高。該劇有不少為觀眾談論之處，包括剛退伍的周元回歸的首部作品，更在劇中大晒完美肌肉。

　　《Alice》是一個有關穿越的故事，周元一直追查殺母真兇，他在發生交通意外後，意外地回到了母親金喜善年輕時代的空間，當時金喜善仍是大學生，她以白色頭箍造型現身，觀眾大讚43歲的她完全是美魔女。

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