《Alice》是一個有關穿越的故事，周元一直追查殺母真兇，他在發生交通意外後，意外地回到了母親金喜善年輕時代的空間，當時金喜善仍是大學生，她以白色頭箍造型現身，觀眾大讚43歲的她完全是美魔女。
43歲金喜善扮大學生被讚凍齡
《Alice》是一個有關穿越的故事，周元一直追查殺母真兇，他在發生交通意外後，意外地回到了母親金喜善年輕時代的空間，當時金喜善仍是大學生，她以白色頭箍造型現身，觀眾大讚43歲的她完全是美魔女。
雜物擲警 堵塞道路 反延選非法遊行 爆衝突近300人被捕
數以百計市民響應網上號召，昨天在佐敦、旺角、油麻地遊行，反對政府以疫情為由押後原訂昨天舉行的立法會選舉，警民多次衝突，有示威者擲水樽、雨傘等雜物，又一度堵路，警員發射胡椒球彈槍驅散。截至傍晚九時，警方...
2020-09-07
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印外長：解決中印對峙逼切 下周或晤王毅
中印邊境實際控制線形勢緊張持續，近日中印雙方的坦克都在射程範圍內對峙。有報道指，印度外長蘇傑生認為需要透過外交途徑解決對峙問題。而印媒就報道，中國國務委員兼國防部長魏鳳和尋求與印度國防部長辛格（Raj...
2020-09-05
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「美莎克」撲北韓毀千幢房屋 「海神」襲日九州14萬戶停電
超強颱風「海神」昨晚吹襲鹿兒島縣。日本氣象廳呼籲當地民眾保持高度警惕。當局指示一百八十四萬居民疏散。當地的陸空交通大受影響，部份鐵路服務暫停，逾五百班航班取消。據日本放送協會新聞指，九州約有十四萬二千...
2020-09-07
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海日灣II現樓全面睇
疫情稍為緩和，發展商隨即加快推盤步伐，其中由億京發展的大埔白石角新盤海日灣II，現以現樓形式推售，涉及290個單位，單位最低售價862.9萬起。發展商日前更開放現樓會所及全新三房示範單位。 海日灣II...
2020-09-05
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非泡沫爆破 後市仍看好 科網股本周料續受壓
新冠疫情催化新經濟發展，科網股以及新經濟板塊成為市場熱捧對象，不過上周美國科技股突暴瀉，連帶港股受挫，一眾強勢科網股龍頭大跌。有市場人士分析，科網股本周開局仍有機會繼續回調，惟一眾科網公司早前公佈中期...
2020-09-07
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高文盡收荷蘭套路 練巴塞中軸
朗奴高文離開荷蘭國家隊改教巴塞隆拿，盛傳也會將愛將迪比和韋拿杜姆帶到魯營。後兩者在橙軍分別擔任假中鋒和進攻中場，今晚歐洲國家聯賽A1組主場鬥意大利，勢聯同回歸防守中場位置的法蘭基迪莊演練巴塞未來中軸。 （香港開電視77、有線601、661台周二凌晨2:45直播） 朗奴高文銳意在魯營複製橙軍成功之道，其愛將法蘭基迪莊過去一季因遷就布斯基斯而改當全能中場，導致演出未如預期，這名五十七歲新帥多次揚言此子最佳位置是防守中場，故在國家隊如是，新一季在魯營也勢有同樣安排。 韋拿杜姆迪比傳入「塞」 盛傳朗奴高文下一步便是收購另外兩名愛將韋拿杜姆和迪比，據報巴塞只要一千五百萬鎊（約...
2020-09-07
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冬魅鞋袋感官之旅
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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法師到醫院誦經 譚炳文女兒網上悼慈父
譚炳文自上世紀50年代投身播音界，逾60年演藝事業橫跨「歌影視播配」五大範疇，配演、演出及歌曲經典作品廣為大眾認識，是很多人的集體回憶，敬業樂業、堅持「而家行得走得梗係做吓啦」的他，在上周五晚因呼吸困...
2020-09-07
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社論——私家醫生甩漏 成防疫漏洞
本港出現新冠肺炎疫情八個多月，市民提高個人衞生，合力抗疫，但個別私家醫生卻未有配合，成為防疫漏洞，令人難以想像！衞生防護中心昨天公佈，透過普及檢測計劃再找出五名社區隱形患者，當中四人曾發病，三人向私家醫生求醫，但未獲派深喉唾液檢測瓶，反映身處抗疫最前線的私家醫生，部份人警覺性低，對有病徵病人未能作出適切處理，有關診所也自找麻煩。 疫情下，一旦有求診病人出現發燒、乾咳等病徵，私家醫生理應高度重視，而最審慎的做法，是建議病人即時接受病毒檢測，如病人不想負擔逾千元的費用，應向病人派發政府的檢測瓶，讓病人回家吐深喉唾液後交回公立門診，再由政府人員回收化驗，「小心駛得萬年船」，除了為...
2020-09-07
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雄深雅健——信事實信自己
今時今日，還有人信一本通書睇到老嗎？也許各有解讀，但那本所謂通書，還可信嗎？ 睇事實，信事實，其實更重要，無根據得個估，然後吹到大一大，講到天花龍鳳，根本唔負責任；回到賽馬層面，通書早就無用，莫說廿年前，十年前，跑馬與現今已唔一樣，仍常聽到人講「老馬利季初」，若果唔係想害你，根本就係亂講，有睇數據就知，根本再無老馬利季初，呢支歌仔唱！ 開季初期，最多人問，邊個馬房積極，聽到都唔識答，現今，十個有九個季初都唔會歎慢板，聽埋、聽埋一大堆誤導訊息，既無聊亦無用。 睇兩、三期，大抵知道，有那幾個馬房想做又做到，有事實依據，跟路行，戒除人講你就信，信自己，自做評估，對自己負責，縱使輸...
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