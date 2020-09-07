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背妻夜蒲頻爆醜聞 田中圭疑目及中陪酒女郎

2020-09-07 列印
■田中圭據知睇中一名貌似橋本環奈（小圖）的陪酒小姐。
背妻夜蒲頻爆醜聞 田中圭疑目及中陪酒女郎
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　　日本男星田中圭入行逾二十年，前年才憑HeHe神劇《大叔的愛》爆紅，工作接踵而來，但近日他卻連環爆出醜聞，日前他剛被爆於上月初飲酒飲到爛醉，乘的士返家時連車資都付不到，結果司機要報警求助。

　　日本報章《東京SPORTS》昨日報道，已婚的田中愛飲愛蒲，甚至背妻蒲到去大阪！報道指田中就算在東京工作間中亦會抽私人時間到大阪遊玩，尤其愛到大阪一間夜店喝酒，原來田中睇中該店的一名貌似橋本環奈的陪酒小姐。昨日田中與一眾新劇拍檔包括山田涼介等出席記招，更拿自己喝到爛醉的新聞自嘲。

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