﻿法師到醫院誦經 譚炳文女兒網上悼慈父

譚炳文自上世紀50年代投身播音界，逾60年演藝事業橫跨「歌影視播配」五大範疇，配演、演出及歌曲經典作品廣為大眾認識，是很多人的集體回憶，敬業樂業、堅持「而家行得走得梗係做吓啦」的他，在上周五晚因呼吸困難入院，翌日早上離世，各界紛表惋惜。



炳哥女兒譚淑瑩昨日繼續在社交網懷念爸爸，她轉發去年和爸爸一起出席煤氣義工隊慶中秋晚宴的照片，感慨道「此情此景，永成追憶」又分享爸爸的名曲《離別的叮嚀》及留言道「我答應爸爸你要學識這首歌。我一定會做到的。」入行近七十載、月前確診患肺癌的資深藝人譚炳文，前日早上於律敦治醫院病逝，享年86歲。譚炳文從事配音事業超過半世紀，今年5月跟無線續約，但在6月確診肺癌，病情急速轉壞曾接受電療。由於病況反覆，譚炳文心願是能在今年辦生日會，惜未能如願。譚炳文的女兒譚淑瑩甚傷心，她透露父親走得安詳，並安排法師到醫院誦經及準備後事。



譚炳文生前曾接受無線節目《你是你本身的傳奇》訪問，敬業樂業的他堅持「而家行得走得梗係做吓啦」，並透露最初是到麗的呼聲擔任廣播劇播音員，其後走到幕前，64年首次演出廣播劇改編的電影《改造小姐》，70年與李香琴合組電影公司投資拍戲。



譚炳文亦灌錄過不少經典粵語流行曲唱片，是膾炙人口歌曲《舊歡如夢》的原唱者。68年加入無線當藝員及配音員，演過《京華春夢》、《輪流傳》和《家變》等劇集，以及加入《歡樂今宵》發揮喜劇細胞，無線開辦配音訓練班，譚炳文有份擔任導師，他配演的《包青天》中的包拯和《IQ博士》中的宇宙大王等角色令人印象深刻，亦有眾多電影配演及廣告旁白是出自他的金口。



「歌影視播配」全能



譚炳文上年中獲無線安排與女兒譚淑瑩一同演出《愛·回家之開心速遞》，今年6月跟無線簽約，希望再次工作，惜最後未能完成心願。譚炳文曾於2014年獲無線頒發「終身成就獎」及「萬千光輝演藝人大獎」，最後配演作品為今年3月播出的《慶餘年》。



圖：資料圖片