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﻿索模夾擊Vanessa玉背

2020-09-07 列印
■巴西索模Sofia大開中門！
■Vanessa豪晒靚背。
■來自美國的Arizona性感奔放搶風頭。
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        英國女星Vanessa Kirby主演的新片《Pieces of a Woman》，前日在意大利第77屆威尼斯電影節舉行首映，曾於人氣劇《王冠》（The Crown）扮演瑪嘉烈公主的Vanessa，以鮮紅大露背裙現身，不停做「影後」任影靚背。Vanessa在片中演不幸小產的孕婦，從未生育的她坦言曾到醫院請教兒科醫生，更獲一位孕婦讓她進入產房觀看生BB過程「偷師」。

Vanessa在另一套電影《Miss Marx》的紅地氈上，就被兩位性感索模Sofia Resing及Arizona Muse「夾攻」，中門大開的Sofia性感度爆燈，艷壓全場！
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