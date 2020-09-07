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﻿姜濤孤獨吸塵谷新歌

2020-09-07 列印
■姜濤吸塵亦成為粉絲的話題。
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MIRROR成員姜濤日前推出個人新歌《孤獨病》，身在台灣拍劇的他仍落力在社交網宣傳，日前以「女友視覺」拍攝自己食飯短片，又為切合新歌主題「表演」孤獨吸塵！「姜糖」應援偶像亦浪接浪，繼早前送餐車打氣後，近日又在鬧巿租下商場外牆熒幕及多個港鐵站電視熒幕播放姜濤的新歌MV！
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