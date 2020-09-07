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﻿玩電動滑板車跌地 Rihanna臉額受傷

2020-09-07 列印
■Rihanna獲發言人澄清受傷經過。
■Rihanna在09年被家暴後的傷勢。
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        美國天后Rihanna日前被Fans發現外出，其額部及面部腫起，眼睛下方有大片瘀傷，傷勢有如09年與Chris Brown拍拖時被家暴後臉腫瘀傷。發言人其後透露，Rihanna於如日前開電動滑板車發生意外跌在地上，致臉額多處受傷，傷勢並非來自被打或打架。

圖：資料圖片
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