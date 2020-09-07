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﻿茵媺：陳凱婷非女兒中文名

2020-09-07 列印
■茵媺和陳豪錫錫Camilla。資料圖片
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        陳茵媺在2016年為陳豪誕下幼女Camilla，傳媒以「陳凱婷」稱呼Camilla多年，但茵媺昨日在社交網澄清，Camilla的中文名並非「陳凱婷」，又指連女兒的中文老師也誤會，故女兒上課時沒有回應被呼這個名字，茵媺更以中文寫上「這不是佢的中文名」，但未有透露女兒的正確中文名字。
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