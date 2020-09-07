﻿茵媺：陳凱婷非女兒中文名

今時今日，還有人信一本通書睇到老嗎？也許各有解讀，但那本所謂通書，還可信嗎？ 睇事實，信事實，其實更重要，無根據得個估，然後吹到大一大，講到天花龍鳳，根本唔負責任；回到賽馬層面，通書早就無用，莫說廿年前，十年前，跑馬與現今已唔一樣，仍常聽到人講「老馬利季初」，若果唔係想害你，根本就係亂講，有睇數據就知，根本再無老馬利季初，呢支歌仔唱！ 開季初期，最多人問，邊個馬房積極，聽到都唔識答，現今，十個有九個季初都唔會歎慢板，聽埋、聽埋一大堆誤導訊息，既無聊亦無用。 睇兩、三期，大抵知道，有那幾個馬房想做又做到，有事實依據，跟路行，戒除人講你就信，信自己，自做評估，對自己負責，縱使輸...

2020-09-07