﻿myTV SUPER 1台開台滿月 晚上11點時段 四大精采節目

myTV SUPER 1台已經開台一個月，為讓觀眾有更優質的綜合娛樂享受，陸續推出多元化節目及myTV SUPER Original自家原創節目系列。全新星期一至五晚上11點時段，率先為大家搜羅四大精采節目包括黃婉曼的《搬家》、黎耀祥和阮兆祥的《雙祥見》、馬浚偉的《緣來自咖啡》以及黃淑儀的《Gi味俱全2》，以上節目亦可以到專區點播，各位觀眾記得密切留意！



myTV SUPER Original



自家原創節目《搬家》《雙祥見》



myTV SUPER Original 推出多套自家原創節目是希望製作更多優質嘅本地內容，除了提供myTV SUPER外購節目外，亦希望為觀眾帶來更多港式娛樂。率先為大家製作《搬家》，更邀得久未露面的天氣女神帶大家「跳出香港」主持節目，深入探討海外生活小貼士。另一myTV SUPER Original 系列《雙祥見》，亦邀得視帝黎耀祥及阮兆祥在節目中分享二人識飲、識食、識享受的生活態度，𣈱談男人經。



更多精采節目



《緣來自咖啡》《Gi味俱全2》



今次myTV SUPER 1台亦為觀眾搜羅不同類型的節目，近年考獲專業咖啡師資格的馬浚偉更在節目《緣來自咖啡》內邀得多位社會賢達及名人如周慧敏、高永文醫生、盧永仁博士、張玉珊、張衛健，周秀娜及劉心悠等歎住咖啡，細數其人生經歷及成功之道。除此以外，黃淑儀(GiGi姐)的《Gi味俱全2》載譽歸來，Gigi姐會繼續利用時令食材，以簡單易明的方法製作出男女老少咸宜的菜式。即使不懂下廚的觀眾，也可以跟着食譜製作，令人人也可享受下廚的樂趣。



*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。



myTV Gold包攬體育、賽馬、紀實、電影、劇集娛樂、兒童、動漫、TVB、新聞財經節目內容，每月$148睇晒。即到 www.mytvsuper.com/mytvgold 或致電2399-9666查詢優惠詳情啦！



