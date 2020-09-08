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﻿myTV SUPER 1台開台滿月 晚上11點時段 四大精采節目

2020-09-08 列印
節目：《緣來自咖啡》 主持：馬浚偉 播放時間︰逢星期一，緣來自咖啡專區上架 myTV SUPER 1台，逢星期一晚上11時播映，共15集
節目：《雙祥見》 主持：黎耀祥、阮兆祥 播放時間︰逢星期五，雙祥見專區上架 myTV SUPER 1台，逢星期五晚上11時播映，共36集
節目：《Gi味俱全2》 主持：黃淑儀 播放時間︰逢星期四，Gi味俱全專區上架 myTV SUPER 1台，逢星期四晚上11時播映，共48集
節目：《搬家》 主持：黃婉曼 播放時間︰逢星期一、二，搬家專區上架 myTV SUPER 1台，逢星期二及三晚上11時播映，共20集
《Tiger's Talk》笑住食花生 伍詠薇同Bob主持的節目《Tiger's Talk》無論是主持或嘉賓經常語出驚人，大爆不少圈中秘聞，為觀眾提供大量花生。各位花生友可以去到myTV SUPER Tiger’s Talk專區點播，以及密切留意myTV SUPER 1台播映！
﻿myTV SUPER 1台開台滿月 晚上11點時段 四大精采節目
專區介面易用 無論是「雙祥見專區」、「緣來自咖啡專區」、「搬家專區」及「Gi味俱全2專區」介面都非常清晰好易用。
﻿myTV SUPER 1台開台滿月 晚上11點時段 四大精采節目
﻿myTV SUPER 1台開台滿月 晚上11點時段 四大精采節目
﻿myTV SUPER 1台開台滿月 晚上11點時段 四大精采節目
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        myTV SUPER 1台已經開台一個月，為讓觀眾有更優質的綜合娛樂享受，陸續推出多元化節目及myTV SUPER Original自家原創節目系列。全新星期一至五晚上11點時段，率先為大家搜羅四大精采節目包括黃婉曼的《搬家》、黎耀祥和阮兆祥的《雙祥見》、馬浚偉的《緣來自咖啡》以及黃淑儀的《Gi味俱全2》，以上節目亦可以到專區點播，各位觀眾記得密切留意！

myTV SUPER Original

自家原創節目《搬家》《雙祥見》

myTV SUPER Original 推出多套自家原創節目是希望製作更多優質嘅本地內容，除了提供myTV SUPER外購節目外，亦希望為觀眾帶來更多港式娛樂。率先為大家製作《搬家》，更邀得久未露面的天氣女神帶大家「跳出香港」主持節目，深入探討海外生活小貼士。另一myTV SUPER Original 系列《雙祥見》，亦邀得視帝黎耀祥及阮兆祥在節目中分享二人識飲、識食、識享受的生活態度，𣈱談男人經。

更多精采節目

《緣來自咖啡》《Gi味俱全2》

  今次myTV SUPER 1台亦為觀眾搜羅不同類型的節目，近年考獲專業咖啡師資格的馬浚偉更在節目《緣來自咖啡》內邀得多位社會賢達及名人如周慧敏、高永文醫生、盧永仁博士、張玉珊、張衛健，周秀娜及劉心悠等歎住咖啡，細數其人生經歷及成功之道。除此以外，黃淑儀(GiGi姐)的《Gi味俱全2》載譽歸來，Gigi姐會繼續利用時令食材，以簡單易明的方法製作出男女老少咸宜的菜式。即使不懂下廚的觀眾，也可以跟着食譜製作，令人人也可享受下廚的樂趣。

*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。

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