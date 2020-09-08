﻿廈門酒店房凌晨起牀擬開工 阿嬌見暈撼爆額 6cm傷口縫數十針

身在廈門拍攝網絡電影的鍾欣潼（阿嬌）昨日凌晨在入主酒店房內，意外跌倒撼爆額頭血流如注，經理人霍汶希和好姊妹容祖兒聞訊即由北京飛赴廈門照料，阿嬌的傷口有6厘米需縫數十針，手術後留院休息無大礙。



鍾欣潼（阿嬌）原定昨日清晨六時在廈門開工，她於凌晨二時許起牀到洗手間，突感暈眩倒下，頭部撞向雲石邊緣，傷及右額近眉骨位置。阿嬌致電同事求助，同事見她的傷勢嚴重，即送她往廈門大學附屬第一醫院救治，並通知身在北京的經理人霍汶希（Mani）及容祖兒。



Mani祖兒飛廈門照料



英皇方面透露，Mani和祖兒即乘搭首班機去廈門協助阿嬌，阿嬌入院後接受腦掃描及檢查，傷口長達6cm（約兩吋半），需即時進行縫合手術，由內層肌肉到表皮總共縫了數十針！其後發放阿嬌治理傷口及包紮好的照片。Mani為阿嬌獲專業治療，決定將她轉到專科醫院，祖兒全程陪伴。阿嬌卻欲負傷開工，但Mani見她傷勢不輕，不允許她繼續開工。Mani指阿嬌狀態已平穩，感謝各方關心。



英皇集團主席楊受成昨日表示，祖兒和Mani是於凌晨得知阿嬌發生意外，即放下手上工作飛往廈門照顧阿嬌，他指阿嬌凌晨不慎在酒店房跌倒，傷及右額近眉位置，流很多血，已做了一次手術，可能要做第二次手術，但傷勢不太嚴重。楊受成亦指這次事件證明英皇娛樂和英皇文化很團結，同事有事即積極幫手，要表揚！



阿Sa：真係嚇死我！



Twins好姊妹蔡卓妍（阿Sa）就阿嬌受傷坦言：「真係嚇死我！」昨晨看到阿嬌傳來的相片令她大嚇一驚，即聯絡一些醫生希望幫到手，跟阿嬌通過視像電話，見對方情況穩定，阿Sa說：「都放心少少！佢好Tough（堅強），一直叫我哋唔好擔心，佢需要休息，希望快啲好番。」關智斌獲悉阿嬌受傷亦感突然及擔心，得知她情況穩定，亦希望她早日康復。另外，阿嬌的前夫賴弘國未知有否留意前妻受傷的消息，昨早就在社交網分享與女友人在佛山玩健身的照片。



