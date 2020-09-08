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﻿楊明到中區警署報到

2020-09-08 列印
■楊明上月駕車撞壆後由警員扶行。
■警員在警署外維持秩序。
■楊明步向警車後的七人車。
﻿楊明到中區警署報到
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　　楊明上月駕車於山頂失事撞壆由警員攙扶上救護車，並因涉嫌「拒絕提供血液樣本」被捕後獲保釋，他昨日就案件到中區警署報到。

　　昨日下午，楊明女友莊思明的七人車駛入中區警署，警署另一汽車出口有6名警員維持秩序，警員在記者前拉起膠帶。身穿白Tee、戴Cap帽、墨鏡及口罩的楊明其後和女友先後上車，落下窗簾的座駕隨即駛離警署。
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