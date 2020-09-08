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﻿「黑豹」Chadwick Boseman喪禮 拍檔送別

2020-09-08 列印
■Michael及雷碧達均有出席Chadwick的喪禮。
■「黑豹」Chadwick Boseman享年43歲。
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　　扮演漫威電影超級英雄「黑豹」的Chadwick Boseman上月因大腸癌病逝，終年僅43歲，家人日前為他於美國馬利布一戶外地點低調地舉行喪禮，Chadwick的太太Taylor Simone Ledward及家人外，《黑豹》中的拍檔Michael B. Jordan和雷碧達尼安高等亦有出席送別。Chadwick的遺照旁擺放大量鮮花，現場有樂手演奏。

　　Chadwick的出生地、南卡羅萊納州Anderson市上周四已為他舉行公眾追思會，大批市民戴着口罩及保持社交距離出席。圖：資料圖片
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