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﻿Jessica C.美國海灘晒「警鐘」

2020-09-08 列印
■ JC和老公錫錫晒恩愛。
■JC與子女在疫境享受天倫樂。
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　　名模Jessica C.（JC）和老公安志杰及子女，因新冠肺炎疫情影響，近月留在美國生活，JC亦常在社交網分享生活點滴兼晒恩愛！

　　美國疫情仍嚴峻，JC一家卻相約友人到海灘暢泳享天倫，安志杰跟子女在海邊執貝殼，JC則豪晒招牌「警鐘胸」，還以多角度拍攝，盡騷勁爆身材！JC更和老公咀嘴「放閃」！
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