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難得遇到超夾閨密 ﻿湯怡﻿﻿搵男版蘇麗珊做對象﻿

2020-09-09 列印
■單身兩年的湯怡，現在搵對象會比以前更主動積極。
■湯怡跟蘇麗珊因出席活動認識，因同樣愛運動和整麵包而變成閨密。
■近年湯怡愛上健身運動，腹肌操得甚有睇頭。
■湯怡講到劇中難忘戲份就是跟王浩信這場牀戲，「佢為效果不停搶張被，但其實我打底着得比較少，佢知道勁唔好意思。」
■湯怡這個四眼學生妹Look引起話題，仲被封為「最強眼鏡娘」。
■湯媽媽原來對湯怡要求好高，不論事業及愛情都會畀意見。
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　　湯怡繼07年《寫意人生》後，相隔13年最近再拍TVB劇《反黑路人甲》，演教師「蘇芷珊」，單是眼鏡學生妹Look已引起話題。劇中要跟6個女仔爭王浩信，她坦言以往遇這情況早已放棄，現在會積極爭取幸福，朋友安排相睇會出席。她直言揀對象最好似閨密蘇麗珊一樣要超夾，更笑言如果蘇麗珊是男仔一定會主動追求，未來會努力搵個男版蘇麗珊拍拖。 撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致髮型：Davy [email protected] 服裝：iBLUES 場地：The Code

　　湯怡坦言同角色最似就是慢熱性格，所以為該劇開工初期她慘變獨家村，好彩有張振朗解圍，「見其他演員有講有笑，我唔夠膽主動，張振朗見到我收埋一邊就主動同我傾偈，我哋熟咗後，佢令到我慢慢同其他人都熟埋。」

　　劇中湯怡要跟6個女仔爭王浩信，她疑似劇透話怕事性格未必輸蝕，「牌面上係輸，但係呢啲嘢講相處嘅。」現實中她強調會較主動，「人大咗明白有啲嘢係要自己爭取嘅，尤其係幸福呢家嘢。」至於18年跟拍拖11年的洪卓立分手後，她一直有努力搵對象，「朋友介紹咗好多，佢哋同我阿媽好friend，我阿媽擔心我嫁唔出呀！」她坦言以往聽見相睇會落閘拒出席，但現在已改觀，「你知道係相睇啫！但你唔講都係當識個朋友，我個心態係變咗，我生活圈子都窄，係時候擴濶個圈子。」

　　湯怡覺得現在揀對象最緊要相處，就好似跟閨密蘇麗珊一齊，連去旅行都好夾，「之前一齊去日本旅行，係我同男朋友分手後，第一次同朋友去旅行，感覺好正，我哋都唔係太鍾意shopping，去吓美術館，去郊區行吓，食吓嘢，好Relax。」她更笑言：「如果佢係男人我會追佢，因為大家相處好舒服，講真日後都係大家一齊生活啫！都係搵個人舒舒服服開開心心，有共同興趣，互相陪伴。（即係搵個男版蘇麗珊？）哈哈！如果男裝版嘅蘇麗珊可以take care我多啲就好啦！始終佢係細過我，由細到大我都係照顧人多啲。」

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