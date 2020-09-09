森美自爆被老婆監視通話記錄唔敢偷食

森美、黃翠如昨日到電視城宣傳《過街英雄》，提到前電台同事細So（蘇耀宗）的偷食風波，森美表示有傳訊息打氣，希望對方吸取教訓。問到敢不敢偷食？森美說：「蘇民峰批我沒有桃花命，只有桃花劫，所以早就死咗條心啦！」森美又爆太太可以查到他的通話記錄，「有次她拎出一疊電腦紙，用螢光筆Mark了些電話號碼，問我凌晨傳短訊給誰，我才發現原來是她幫我轉電話Plan時做了手腳。」



翠如忙拍新劇《七公主》，體重激減10磅，問老公蕭正楠有否心痛？她笑說：「有啦，成日話我太瘦，現在凌晨12點想吃甚麼，他立即煮給我食。（係咪有喜想食酸嘢？）多謝大家祝福先，我都是食公仔麵。」



