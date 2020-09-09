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譚炳文遺體火化骨灰運加國土葬

2020-09-09 列印
■譚淑瑩希望，可以在中秋前為炳哥舉行喪禮。
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　　「配音王」譚炳文上周六因肺癌病逝，女兒譚淑瑩昨日到律敦治醫院為父親領取死亡紙，其後到紅磡世界殯儀館看場地。譚淑瑩透露原本打算將父親遺體運往加拿大土葬，但因疫情關係需要提前起行進行隔離，而且不能為父親辦頭七，最後決定在港火化遺體，再將骨灰運到加拿大落葬。譚淑瑩希望爸爸可以在中秋前出殯，並準備了他每天隨身攜帶配音用的耳機作陪葬品。

　　譚淑瑩憶述爸爸大約在三年前一個訪問中，表示希望睡夢中離去，她指爸爸也算達成意願。

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