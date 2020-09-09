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志偉走出喪妻傷痛開心跳舞

2020-09-09 列印
■左起：曾志偉、印小天及鍾鎮濤跳開心舞。
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　　67歲曾志偉太太朱錫珍於上月初在養和醫院離世，志偉及家人遵從其意願，低調辦理喪事；出殯儀式完成後，志偉及兒子曾國祥也有受訪，當時志偉滿頭白髮，神情憔悴。

　　事隔一個月，志偉昨日在社交網上載短片，與鍾鎮濤及內地演員印小天齊跳「開心舞」，看來他已走出喪妻傷痛。他又留言說：「這是我兄弟鍾鎮濤、印小天，兄弟啊，組團跳出神走位！」只見志偉身手敏捷，又將一頭白髮染黑了，更是笑到見牙唔見眼，活力十足。

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