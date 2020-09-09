﻿被指3月開P染疫四圍走 碧咸夫妻涉隱瞞不適 穿梭英美播毒

英國傳媒昨日踢爆英國前球星碧咸和太太Victoria 今年3月曾確診新冠肺炎，兩人相信是在美國出席多個派對期間染疫，身邊的員工亦相繼中招，兩夫妻更被指自知身體不適，仍繼續出席公開活動，有穿梭英美「播毒」之嫌！



據英國傳媒報道，碧咸（David Beckham）和太太Victoria今年3月確診新冠肺炎，更自以為是「超級傳播者」！歐美地區3月開始爆發疫浪，但碧咸一家人在同期一個月內多度往返美國和英國，他們在3月1日在美國洛杉磯出席碧咸的足球隊首場賽事，更邀請好友伊娃朗歌妮亞、莉芙泰萊、名廚Gordon Ramsay等出席。碧咸一家3日後飛回英國，3月6日為大仔Brooklyn慶祝21歲生日，邀請辣妹隊友、Gordon一家、Stormzy等同樂，3月11日又飛赴美國邁亞密參加足球隊活動。



不適仍出席公開活動



報道指碧咸當時已感到身體不適，碧咸嫂後來亦喉嚨發炎及發高燒，但碧咸因有工作在身未有休息，更帶同老婆出席各大公開活動為球隊宣傳，並曾跟Fans握手兼親吻，他們被指當時已染疫！他們旗下的員工包括司機、保鏢與數名助理先後身體不適其後確診。Victoria被指感到事態嚴重心慌慌，亦深信與老公已成為「超級傳播者」！有知情者爆料指︰「Victoria被嚇壞，因為他們可能是超級傳播者，她唯一能做的就是盡力減低其後的傳播風險。」



故碧咸的大仔Brooklyn繼續留美升學外，其他家人於3月19日返回英國後即到郊區豪宅自我隔離兩周，期間碧咸亦曾上載照片，當時他舉着「我留在家為VB（太太）及子女」的紙牌，宣傳居家避疫，減少醫護負擔。碧咸夫妻其後康復，但截稿前未有回應有關傳聞，碧咸昨日則有上載和狗狗玩樂的短片。



圖：網上及資料圖片



