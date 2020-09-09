﻿任達華介紹整形外科醫生 阿嬌再開刀縫幾百針出院

鍾欣潼（阿嬌）日前在廈門酒店房跌倒頭撞雲石枱邊，撞爆右邊眉骨位置，入院縫數十針。英皇高層霍汶希（Mani）昨日透露阿嬌前晚接受了第二次手術，英皇藝人任達華、容祖兒和惠英紅紛幫手尋找最好的醫生協助阿嬌，前晚是由任達華介紹的整形外科醫生治療阿嬌。



Mani表示：「昨﹙前﹚日傍晚已經開了第二刀，醫生將阿嬌三層傷口重新再縫合，傷口深見骨，總共縫了幾百針，表面第一層已經縫了66針。由於今次是整形科醫生，所以針線方面很細及很多，希望盡力減低留疤痕。阿嬌好感激華哥的幫忙，其實昨﹙前﹚日消息傳出後，很多朋友都有幫忙找醫生，除了華哥、祖兒和紅姐，還有林峯、阿Sa（蔡卓妍）等不停出力。傷口好深，我見到都很心痛，全公司上下都很緊張，始終傷口是在頭和臉上。」Mani指電腦掃描報告顯示阿嬌的腦無事，阿嬌已出院返酒店休息，身邊有助手陪伴照顧，阿嬌暫時全面停工靜養，期間要戒口避免影響傷口瘉合。圖：資料圖片