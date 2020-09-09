  • 2020年9月9日 星期三
  • 30º
  • 80%
熱門： 12歲女童食肆新冠肺炎企圖謀殺碧咸

日報新聞 > 娛樂

﻿巨肚劉璇玩瑜伽 挑戰倒立一字馬

2020-09-09 列印
■劉璇母子甚溫馨。
■劉璇藝高人膽大！
Previous Next

　　奧運金牌體操運動員劉璇與單簧管演奏家王弢婚後育有一子，上月誕下女兒湊成「好」字！

　　現年41歲的劉璇昨於社交網公開未誕女時的大肚照，穿上運動型Bra Top的她挺着如籮巨肚玩瑜伽，在草地上倒立，甚至是倒立一字馬高難度動作，認真藝高人膽大，身體柔軟度亦甚佳，母子合照亦甚溫馨！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd