﻿伊勢谷友介住所搜出大麻被捕

港人捱過每日過百宗新冠肺炎確診病例的嚴峻日子，在人人努力抗疫下，第三波疫情終於放緩，港府亦有條件放寬社交距離措施，由本周五起放寬「限聚令」，同時有條件地讓部份娛樂場所重開，相信符合公眾和業界的需要。但上次第二波疫情放緩後「鬆一鬆」，疫情即大反彈，吸取過教訓，市民恢復到相關場所消遣時，必須提高警覺，做好個人衞生，嚴防重演樂極「生疫」。 政府昨天宣佈，由本周五起放寬部份抗疫措施，食肆容許四人一枱，行街可以四人同行，同時有條件重開麻將天九耍樂處所、遊樂和表演場所、遊戲機中心等場所，為期七天。飲食業和相關場所咸表歡迎，好像久旱逢甘露，料可以掙回不少生意。對部份出現「抗疫疲勞」的市民...

2020-09-09