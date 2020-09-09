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﻿伊勢谷友介住所搜出大麻被捕

2020-09-09 列印
■伊勢谷曾公開住所佈置。
■長澤與伊勢谷在14年分手。
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　　曾與長澤正美拍拖的44歲著名日本藝人伊勢谷友介，昨日被日本警方以涉嫌違反大麻取締法拘捕。當地警方昨日在他位於東京的住所搜出吸食器具及4小袋約重20.3克大麻。伊勢谷曾演出多部日劇及電影，在剛拍畢的劇集《未滿警察》中飾演警校教官，最後一集有他被逮捕的鏡頭！

圖：網上圖片
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