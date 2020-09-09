  • 2020年9月9日 星期三
  • 30º
  • 80%
熱門： 12歲女童食肆新冠肺炎企圖謀殺碧咸

日報新聞 > 娛樂

﻿王浩信逃離「高胸」突襲

2020-09-09 列印
■心急的高Ling將王浩信撲倒！
■心急的高Ling將王浩信撲倒！
Previous Next

　　王浩信和高海寧（高Ling）在前晚播出的無線劇集《反黑路人甲》中，高Ling為試探王浩信跟張振朗是否「HeHe」，穿上超低胸性感裙突然色誘王浩信，但艷福無邊的他不為所動，成功擺脫性感爆燈高Ling，有網民就笑指他「走寶」！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd