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感恩收過千慰問短訊 譚淑瑩為炳哥挑陪葬衣物

2020-09-10 列印
■譚炳文的喪禮細節暫時未定。資料圖片
■譚淑瑩連日奔波，略顯疲態。
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　　譚炳文上周六因肺癌病逝，享年86歲。炳哥的女兒譚淑瑩昨午到紅磡某殯儀公司為爸爸處理後事，略帶倦容的她透露帶了陪葬衣物，包括夏威夷恤衫及羽絨外套，壽衣則選了爸爸生前喜歡的西裝。

　　對於阮德鏘在社交網透露炳哥喪禮將9月21日於世界殯儀館舉行，翌日出殯，遺體將火化；汪明荃、古天樂和朱咪咪會為炳哥撰寫悼文。譚淑瑩昨日透露要視乎當日是否有焚化爐，設靈日期有待確實，至於撰寫悼文的人，譚淑瑩稱無線聯絡中，還未落實。

　　此外，她感謝圈中前輩及朋友慰問，收到過千個短訊還未看完。自7月她知爸爸有這個病便開始茹素，為爸爸佈施。

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