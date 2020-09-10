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AK單曲《蝸牛》新搞作 孖Mirror隊友Ian出合唱版

2020-09-10 列印
■AK（左）與Ian推出《蝸牛》合唱版。
■AK與Ian在MV內表達同一時空下，兩個失戀故事。
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　　Mirror成員江𤒹生（AK）第二首單曲《蝸牛》全城熱播，為帶給樂迷驚喜，AK特別邀負責作曲的Mirror隊友陳卓賢（Ian）錄製合唱版，並於昨日推出。

　　AK表示早在《蝸牛》推出時已有製作合唱版的想法，加上二人早前在社交網開直播合唱引來極大迴響，促成今次的合唱版。歌曲MV交代兩個互不相識的男生在同一時空的失戀心情，以一個畫面呈現兩個故事。

　　問AK和Ian可想過未來再合作？AK笑言未來最想以唱作形式合力炮製一首全新作品，因為由《全民造星》認識，當時發現大家音樂上想法很相似，希望有機會一齊做一首歌。而Ian就想和AK拍劇或電影。

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