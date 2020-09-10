﻿《唐人街》臨陣被抽起進軍全球 高Ling《C9》搶閘播：好開心！

陳展鵬和陳山聰等主演的無線（TVB）新劇《唐人街》，原定今月21日起播出，宣傳片亦已播放，但無線臨時變陣，改播高海寧和馬國明主演的《C9特工》，無線發言人昨日就此表示：「並未正式對外公佈播出日期，節目調動是很平常的事，時有發生，主要是因配合全球同步播出。」



無線已連續播出高海寧（高Ling）參演的三部劇集，包括：《殺手》、《迷網》及《反黑路人甲》，《C9特工》搶閘播出，變成連播四劇，擺明有心力捧她上位。高Ling昨日謙稱只是巧合，實際三劇播出前已有一年半沒有作品播出，她接到通知有新劇推出，會盡力配合公司安排，做好相關宣傳工作。



「馬明帶得我好好」



對於連播四劇，擺明獲力捧，高Ling說：「都係盡力配合公司安排。當然好開心有作品予觀眾收睇，最緊要四套劇角色好唔同，觀眾可以睇到我努力同成長。」提到馬明跟女友靚湯（湯洛雯）戀情是全城焦點，變相為新劇宣傳，她笑說：「唔係呀！馬明在劇中演街市小販好傳神好貼地，拍攝時又帶得我好好，佢嘅專業更加吸引觀眾。」



馬明昨稱從傳媒口中得知有關消息，《C9》已拍了年多時間，推出當然開心，但他前晚看到《唐人街》宣傳片，所以感覺有點「怪怪地」。對於有傳高Ling獲力捧上位，馬明稱會戥對方開心。同劇的黎諾懿昨日談及連播高Ling四劇，笑言「好明顯是力捧高海寧」，一鼓作氣令觀眾不會淡忘！《C9》監製梁耀堅昨稱剛獲通知該劇在本月21日首播，至於《唐人街》被抽起原因？他就指要問公司。



展鵬期待《唐》劇全球播



對於《唐人街》被抽起，陳展鵬昨稱了解過原因，公司表示要配合全球同步播放故作出調動，聽來似是好消息，全球同步播放感覺好似好勁，對他來說是好消息，他多年來未拍過合拍劇，若全球同步播放，相信粉絲會很高興！同劇的陳山聰則表示不知該劇被抽起，雖然已推出宣傳片，但很多時劇集會有調動，他說不會感到失望，深信遲早會推出，交由公司處理；劉穎鏇則說不會特別失望，如果高Ling真的獲力捧，她會戥對方開心！



圖：資料圖片