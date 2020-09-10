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﻿太保憑《叔．叔》 問鼎亞洲影帝

2020-09-10 列印
■太保欣喜獲提名角逐影帝。
■周冬雨憑《少年的你》爭影后獎。
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　　第十四屆亞洲電影大獎昨日公佈各獎提名名單，因疫情關係，今屆不設實體頒獎禮，得獎名單將於10月14日在官網宣佈。

　　韓國名導奉俊昊作品《上流寄生族》獲最多、包括最佳電影、最佳導演、最佳男及女配角等10項提名，曾國祥執導的《少年的你》獲5項提名，香港金像獎影帝太保憑《叔．叔》獲提名最佳男主角，對手包括與李秉憲、王景春等，同片的袁富華及區嘉雯亦獲提名男、女配角獎，太保昨日表示：「可以入圍，我是開心、平靜而滿足……我仲後生……活到老演到老！」圖：資料圖片
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