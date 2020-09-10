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﻿威尼斯領終身成就獎 許鞍華除口罩錫金獅

2020-09-10 列印
■許鞍華在威尼斯領獎及接受訪問。
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　　意大利第77屆威尼斯電影節上周於疫情下開幕，香港名導許鞍華獲大會頒發終身成就金獅獎，亦是首位華人女導演獲此殊榮。許鞍華於香港時間昨日早上，出席頒獎儀式，獲評審委員主席姬蒂白蘭芝頒贈獎座。許鞍華領獎時戴着口罩，到拍照時則脫下口罩興奮地錫錫金獅獎座。

　　許鞍華領獎後表示：「感謝威尼斯在艱難的情況下給我很大的鼓舞，同時亦帶給了香港人很大的鼓勵。」許鞍華在前晚於當地為新作《第一爐香》舉行記招，主角彭于晏透過視像「現身」。她坦言該片後期製作因疫情影響致相當困難，而最高興的就是能與日本音樂大師坂本龍一合作！
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