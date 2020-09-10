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﻿劉佩玥晒牀照迎31歲生日

2020-09-10 列印
■劉佩玥瞓身宣佈踏入31歲。
■胡定欣在生日分享靚相。
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　　昨日是劉佩玥及胡定欣的生日，踏入31歲的劉佩玥前晚分享穿上睡袍躺在牀上、被多個心形及彩虹氣球包圍的相片，並勉勵自己道︰「漫漫學會笑着面對孤獨挫折，感受世事無常，珍惜甘味中的智慧、接受自己的不完美。擇善固執，取之中庸，找到屬於我的平衡點。」而最後一年3字頭的胡定欣，則留言：「My last THIRTYSOMETHING」，另外，Do姐（鄭裕玲）昨日踏入63歲，她如常主持節目並透露獲上海粉絲送贈一塊鏡子。
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