網上平台分享親子食譜 ﻿陳倩揚﻿﻿同仔女下廚增感情﻿

陳倩揚出名煮得，最近獲網上烹飪平台邀請主持《Towngas Cooking煤氣教煑》分享及示範親子食譜。雖然倩揚為節目要準備三款菜式及一個甜品，但她直言零難度，因為本身有兩仔一女的她，已經訓練有素，加上疫情關係近期一日三餐都要親自準備，一定要學識簡單又多變化的菜式，才可以應付。不過她亦好享受這段日子跟小朋友一齊下廚，增進不少感情。 採訪：杜淑霞 場地：煤氣烹飪中心



倩揚獲邀主持時，完全不擔心要分享的食譜，「我真係覺得零難度，我一分鐘就想好啦！因為呢個係我每日嘅工作，雖然有家傭姐姐幫手，但係我會諗好晒，所以腦裏面隨時都想到食譜出嚟，對我真係好簡單。」她又解釋當中竅門 ，「譬如日式咖喱，裏面可以配唔同嘅肉或者蔬菜，配搭唔同成個感覺都有好大分別，少少變化已經係另一個餸。」



倩揚坦承疫情期間，三餐都留在家食確實壓力不少，「因為哥哥（9歲長子）本來係返全日，細佬（5歲次子）就返半日，o依家三餐都喺屋企食，所以真係要諗多啲變化去應付。」不過，她有秘訣令小朋友食得更開心，「可以嘅話我會同佢哋一齊整，佢哋有份參與會特別開胃，就算妹妹o依家得兩歲咁細，我都會畀佢幫手做啲簡單嘢，雖然有啲家長擔心整污糟啲地方，但地方可以再執返，同埋呢個係好好嘅親子機會，我會教佢哋認識吓食材同煮嘢食過程，不知玩得幾開心，一晚時間好快過。」



疫情下倩揚要一帶三，雖然有家傭姐姐幫手，但她仍要主持港台節目《精靈一點》，所以分配時間方面要做得好，「好彩三個小朋友都算幾乖，特別係大仔就算唔使返學校，只係網上上堂，佢都會自己寫晒時間表。不過最搞笑，呢段日子二仔黐住大仔感情更加好，兩個乜都一齊，就連去小便都要約埋去，真係好可愛，所以呢段日子雖然有辛苦地方，但係一家人感情仲好。」



