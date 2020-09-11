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《G風暴》飛車槍戰反轉中環尖咀

2020-09-11 列印
■張智霖在新片中主力保護宣萱。
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　　黃百鳴監製、林德祿執導反貪「風暴系列」電影第五集《G風暴》，首度發放片花，40秒片花穿插鬧市大量飛車、爆破、槍戰等場面。導演林德祿形容今集為終極篇，意味「風暴系列」將畫上句號。《G風暴》以張智霖飾演的G4聯同廉政公署調查國際人口販賣案件為主軸，過程牽涉恐怖襲擊，片中張智霖在高速公路上邊保護宣萱，邊開槍擊退恐怖分子。今次劇組成功申請在尖沙咀文化中心、太空館、中環等鬧市取景，增加觀眾投入感。

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