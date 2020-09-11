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睇《過街英雄》動作戲就被踢 ﻿譚凱琪﻿﻿估BB性格活潑好動﻿

2020-09-11 列印
■Zoie謂現在待產心情既興奮又緊張，好期待跟BB見面。
■6月，Zoie在老公莊日宇（Enrico）陪伴下去做產檢。
■Zoie跟森美和黃翠如合作《過街英雄》相當開心，但最難是要男仔頭的她扮「女神」角色。
■雖然疫情下Zoie要留在家安胎，但一樣有勤做運動。
■7月，陳凱琳舉行產前派對，大住肚的Zoie亦有現身。
■Zoie早前晒大肚相公佈喜訊，她打算肚最大時會再影多輯，但一切要視乎疫情。
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　　譚凱琪（Zoie）最近在劇集《過街英雄》飾演森美的女神、畫家「Nadia」，由於她6月宣佈有喜，在疫情下只可接受電話訪問宣傳該劇。她表示預計BB年底出世，遲些才會公佈性別。她坦承最初陀B頗辛苦，胃口差兼瞓不到，現在情況有所改善，更相信BB性格較活潑，因她每晚追看《過街》時，見到動作戲都會踢她，相當搞笑。採訪：杜淑霞　攝影：ctkkit 形象：Jacky & Jenny & The Styling Concepts 化妝：Aiko Tsang

服飾：Tory Burch、The Styling Concepts

　　疫情關係Zoie除了產檢或者購買BB用品外，都好少出街，「冇乜必要都唔出，始終會擔心啲，o依家連老公收工返屋企，我都會將佢全身噴晒消毒用品，先可以入屋同掂我。」由於疫情反覆，為安全計她已決定開刀生產，「開刀好多嘢都可以早啲安排，少啲風險大家都會安心啲，始終唔知疫情會有咩變化。」

　　Zoie坦言可能頭一胎，佗Ｂ特別辛苦，特別是初期，「開頭真係冇乜胃口，同埋瞓一陣就醒，最多瞓到三、四個鐘就醒，不過o依家情況好咗好多，但磅數唔算增加咗好多，只係肥咗10幾磅，所以我郁動都仲幾靈活，有時都唔覺得自己有咗。」她認為能夠長胎唔長肉，可能跟一日三餐親自下廚食得健康有關，「o依家我三餐都係自己煮，都會食好多有營養嘅食物，譬如有雞蛋、奶、黑芝麻同蔬菜。」

　　由於不能親自協助宣傳，Zoie每晚會坐定定追睇來支持《過街》，不過竟然肚內BB比她更興奮，「我o依家每晚都唔會miss《過街英雄》任何一段，但係每次睇親啲動作場面，BB就會踢我，好似睇得好緊張咁，可能佢都係個活潑好動嘅小朋友嚟，仲有我瞓低佢都鍾意踢我，感覺真係幾得意㗎！」講到生B後何時復出，Zoie認為要睇自己及BB身體狀況決定，「雖然請咗陪月同家傭幫手，但都要睇身體狀況同埋疫情，不過我好鍾意演戲，老公亦好支持我工作，所以一定會再拍劇。」

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