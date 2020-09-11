窪塚撐伊勢谷遭網民轟幼稚

日本男星伊勢谷友介本月8日因涉藏有大麻被捕，昨早由拘留的東京灣岸警署送到檢察廳。伊勢谷乘坐銀色私家車送檢，車上後座拉上窗簾。



負責今次案件的日本警視廳組織犯罪對策課表示，今年初收到有關伊勢谷涉及大麻的情報，因而開始調查。被捕後伊勢谷與所屬事務所KAKUTO娛樂解除合約，亦辭去REBIRTH PROJECT代表一職。



好友窪塚洋介昨晚進行網上直播時力撐伊勢谷，指他被捕後不斷被網民鬧，其實比他壞的人更多，伊勢谷亦沒有殺人或害人；其言論即被網民嘲笑幼稚。



