  • 2020年9月11日 星期五
  • 29º
  • 83%
熱門： 壹傳媒公開大學新蒲崗金行全民檢測新冠肺炎

日報新聞 > 娛樂

窪塚撐伊勢谷遭網民轟幼稚

2020-09-11 列印
■窪塚（右）代好友伊勢谷求情，竟被網民鬧。
Previous Next

　　日本男星伊勢谷友介本月8日因涉藏有大麻被捕，昨早由拘留的東京灣岸警署送到檢察廳。伊勢谷乘坐銀色私家車送檢，車上後座拉上窗簾。

　　負責今次案件的日本警視廳組織犯罪對策課表示，今年初收到有關伊勢谷涉及大麻的情報，因而開始調查。被捕後伊勢谷與所屬事務所KAKUTO娛樂解除合約，亦辭去REBIRTH PROJECT代表一職。

　　好友窪塚洋介昨晚進行網上直播時力撐伊勢谷，指他被捕後不斷被網民鬧，其實比他壞的人更多，伊勢谷亦沒有殺人或害人；其言論即被網民嘲笑幼稚。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd