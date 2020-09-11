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改詞硬銷網購平台 ﻿王菲處女直播唱K﻿

2020-09-11 列印
■王菲被指在直播鏡頭中有「少女味」。
■王菲和馬雲隔空合唱，改原曲歌詞為「淘寶」。
■王菲（右）投入地閉目唱K。
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　　網購平台競爭激烈，紛紛出奇謀吸引顧客，王菲前晚亦現身馬雲旗下網上平台，首度直播在「K房」唱K，並與馬雲隔空合唱！

　　馬雲旗下的網購平台結合紅星直播節目，以吸引Fans和顧客捧場，前晚邀得樂壇天后王菲現身，頓時成為網民熱話，大批網民聞風欣賞，有傳她這次亮相身價高逾半億！王菲在直播唱K環節表示，會唱平時唱K時唱的歌，還賣口乖祝網民「購物愉快」！

　　現年51歲的王菲先後獻唱《Landing Guy》、《下雨天》和《私人公園》，第四首歌《如果雲知道》則與馬雲隔空合唱，並「植入廣告」把該曲歌詞改為「逃不開淘寶的牢」，有網民就不禁留言歎謂「原來有錢真的萬能」！

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