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肺部纖維化留醫8日出院　余慕蓮：年紀大機器壞

2020-09-11 列印
■余慕蓮稱新聘的家傭今月底才上班。 資料圖片
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　　余慕蓮早前因有幾聲咳求診，抽血及照肺檢查後證實肺部有纖維化，並非患新冠肺炎，留院8日後回家休息。余慕蓮昨接受電話訪問時說：「現時呼吸方面不太好，行幾步路便要休息，講太耐亦要休息，醫生說不需要食藥，遲一步要買氧氣機幫助呼吸。我唔驚，年紀大機器壞，個個都係咁去，炳哥（譚炳文）也行先一步，大家排住隊去。」

　　余慕蓮稱不夠腳力驚跌倒，故不敢獨自出街，暫時有數十年老友每周三日幫她買餸煮飯。問到有否經濟問題？她說：「層樓也值幾百萬，一向有積蓄，並非報道所指無依無靠。」

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