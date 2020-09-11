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何超盈晒減肥成果顯著

2020-09-11 列印
■超盈近年鮮有晒腰。
■超盈的身形比懷孕時相差甚遠。
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　　賭王何鴻燊千金何超盈昨於社交網分享做運動的背面相片，可見她努力減肥的成果顯著！已為人母的超盈坦言希望見證女兒每一個成長階段，「減肥的動力就是為了更健康的身體可以陪她走陪她跳」！圖：網上圖片

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